Осиё чемпионатида Асланбек Шимбергенов рақибини нокаутга учратди

ASTANA. Кazinform – Иордания пойтахти Амман шаҳрида бўлиб ўтаётган Осиё чемпионатида Асланбек Шимбергенов рақибини нокаут билан мағлуб этди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Қозоғистон терма жамоаси сардори, 2018 йилги Осиё ўйинлари кумуш медали совриндори, Осиё чемпиони Асланбек Шимбергенов 71 килограмм вазнда филиппинлик Маржон Пианьяр билан куч синашди.
Биринчи раундда боксчилар имкон қадар ўзаро кураш олиб боришди, лекин Асланбекнинг устунлиги яққол кўринди. Иккинчи раундда эса қозоғистонлик боксчи дастлаб М.Пианьярни нокдаунга учратди. Кейин яна бир зарба билан уни йиқитди.
Эслатиб ўтамиз, Дулат Бекбауов бокс бўйича Осиё чемпионатининг чорак финалига йўлланма олди.
Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ