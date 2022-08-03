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    • ОПЕК+ давлатлари нефть қазиб олиш ҳажмини оширади

    3 Август 22:32

    NUR-SULTAN. Кazinform – ОПЕК+ келишувида иштирок этувчи давлатлар вазирларининг видеоконференция форматида учрашуви бўлиб ўтди. Йиғилишда Қозоғистон томонидан Энергетика вазири Болат Ақшолақов иштирок этди, деб хабар беради ҚР Энергетика вазирлиги матбуот хизмати.

    Йиғилишда мамлакатларнинг июн ойида келишув бўйича ўз мажбуриятларини бажариши муҳокама қилинди. Йиғилиш натижаларига кўра, сентябр ойида ОПЕК+ давлатларининг жорий ишлаб чиқариш даражасини кунига 0,1 миллион баррелга оширишни давом эттиришга қарор қилинди.

    Қозоғистоннинг сентябр ойидаги мажбуриятлари кунига 1710 млн баррелни ташкил қилади.
    #Нефть
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