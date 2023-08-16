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    Олимпиадага саралаш чемпионатида 26 нафар қозоғистонлик спортчи иштирок этяпти

    16 Август, 12:31

    BAKU. Кazinform – Озарбайжон пойтахти Боку шаҳрида нишондан отиш бўйича 53-жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди, деб хабар беради Кazinform ҚР Маданият ва спорт ишлари вазирлиги Спорт ва жисмоний тарбия қўмитасининг Спортни ривожлантириш дирекцияси матбуот хизматига таяниб.

    Қозоғистон терма жамоаси барча тоифаларда совринли ўринлар учун кураш олиб боради. Жамоада 26 нафар спортчи бор. Улар:

    Тўппонча - Эльдар Иманқулов, Валерий Рахимжан, Максим Мазепа, Никита Чирюкин, Руслан Юнусметов, Артемий Кабаков, Алексей Лотарев, Сауле Алимбек, Ольга Аксенова, Ирина Юнусметова, Валерия Попелова;

    Милтиқ - Ислам Сатпаев, Юрий Юрков, Константин Малиновский, Илья Федин, Арина Алтухова, Елизавета Безрукова, Александра Ле, Анастасия Григорьева;

    Ҳаракатланувчи нишон – Бақтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркульев, Илья Зотеев, Фатима Ирназарова, Зухра Ерназарова, Александра Садуақасова;

    Жаҳон чемпионати 1 сентябрда якунланади. Бу даврда 101 мамлакатдан 1200 дан ортиқ мерганлар куч синашади. Ғолиблар келаси йили Франция пойтахтида бўлиб ўтадиган Олимпиадага 48 та йўлланмани қўлга киритади.

    Муаллиф:

    Жарасқан Нұрыбаев

    Спорт Озарбайжон
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