Оғир атлетика бўйича жаҳон чемпионатида 13 нафар қозоғистонлик иштирок этади

ASTANA. Kazinform – Колумбия пойтахти Богота шаҳрида оғир атлетика бўйича жаҳон чемпионати бошланади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Жуфтликлар баҳсида Қозоғистондан 13 нафар оғир атлетикачи куч синашади. Улар орасида Арли Чонтей (55 кг), Анатолий Савельев (67 кг), Бектай Асилжан, Денис Уланов (89 кг), Еламан Сейитқази (81 кг), Алишер Сейитқази (96 кг), Нурғиса Адилетули (96 кг), Арай Нурлибекова (76 кг), Артем Антропов (102 кг), Айша Омарова (81 кг), Айим Есжанова (87 кг) ва Любов Ковальчук (87 кг) бор.
Эслатиб ўтамиз, шу йилнинг октябр ойида бўлиб ўтган Осиё чемпионатида терма жамоадан Айхада Муптилда, Зульфия Чиншанло ва Асилжан Бектай чемпион бўлди. Арли Чонтей ва Арай Нурлибекова кумуш, Айша Омарова ва Артем Антропов бронза медалини қўлга киритди.
Муаллиф: Адилжан Умбет
Фото: olympic.kz