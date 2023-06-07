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Новак Жокович журналистларни «Қазақстан» шоколади билан сийлади

Автор:  
Жарасқан Нұрыбаев
7 Июнь, 20:36
Новак Жокович журналистларни «Қазақстан» шоколади билан сийлади Фото: EPA-EFE/Mohammed Badra

PARIS. Кazinform – Сербиялик теннисчи Новак Жокович Париждаги «Катта дубулға» туркумига кирувчи турнирда журналистларга ноодатий совға берди, дея хабар беради Кazinform Informerга таяниб.

Куни кеча Новак Жокович матбуот анжуманида сербиялик журналистлардан банан, сув ва хурмо олди.

«Карен Хачанов билан учрашув олдидан Новак Жокович ўз навбатида журналистларга совға беришга қарор қилди. Новакнинг ёнида «Қазақстан» шоколади бор эди, у уни сербиялик журналистларга совға қилди», – деб ёзади сербия оммавий ахборот воситалари.

Айтганча, бугун Новак Ролан Гаррос турнирида чорак финал учрашувини Карен Хачановга қарши ўтказади.

Унинг ўйини Филипп Шатрие стадионида ўтказиладиган дастурдаги учинчи ўйин бўлиши режалаштирилган.


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