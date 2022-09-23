Новак Жокович Аstana Open турнирида иштирок этади

ASTANA. Кazinform – «Катта Дубулға»нинг 21 карра чемпиони, жаҳоннинг собиқ биринчи ракеткаси Новак Жокович 1-9 октябр кунлари Остона шаҳрида бўлиб ўтадиган АТP 500 мусобақасида иштирок этади, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Қозоғистон теннис федерациясининг хабар беришича, сербиялик спортчи 23-25 сентябр кунлари Лондонда бўлиб ўтадиган Лэйвер кубогида иштирок этади. Кейин Исроилдаги АТР 250 турнирига йўл олади. Кейин Новак Жокович Қозоғистон теннис федерацияси президенти Болат Утемуратовнинг махсус таклифи билан Астанага келади.
Бундан ташқари, Аstana Open турнирида ҳар йилги «Катта Дубулға» чемпионлари: Карлос Алькарас (АТP №1), Даниил Медведев (АТP №4), Марин Чилич (АТP №16), Станислас Вавринка (WC) ва Энди Маррей (WC) ўйнайди. Шунингдек, рўйхатда Стефанос Циципас (АТP №6), Андрей Рублев (АТP №9), Хуберт Хуркач (АТP №10), Янник Синнер (АТP №11), Феликс Оже-Альяссим (АТP №13), Диего Шварцман (АТP №17), Карен Хачанов (АТР №18), Роберто Баутиста Агут (АТР №21), Григор Димитров (АТР №23), Гаэль Монфис (АТР №32) ва бошқалар.
Жуфтлик баҳсларида кучли спортчилар етарли. «Катта дубулға» ғолиблари: Жо Солсбери (АТP №1), Ражив Рам (АТP №2), Нил Скупски (АТP №3), Весли Колхоф (АТP №4), Жан-Жюльен Ройер (5 АТP), Марсело Аревало (АТP №6) , Олимпия чемпионлари , хорватлар Никола Мектич - Мате Павич, колумбияликлар Роберт Фараҳ - Хуан Себастьян Кабаль кортга чиқади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Александр Бублик Франциядаги турнирнинг чорак финалига чиққани ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ