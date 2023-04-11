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Нидерландия Европа Иттифоқида гулларнинг етакчи экспортчиси бўлиб қолмоқда

Бекабат Узаков
11 Апрель, 16:15
Нидерландия Европа Иттифоқида гулларнинг етакчи экспортчиси бўлиб қолмоқда

BRUSSELS. Кazinform – 2022 йилда Европа Иттифоқи жами 100,6 миллион еврога орхидея, сумбул, наргиз ва лолалар пиёзчаларини экспорт қилди, импорт эса 30,9 миллион еврони ташкил этди. Бундай статистик маълумотларни Eurostat келтирмоқда, деб хабар беради Каzinform мухбири.

Европа Иттифоқининг барча давлатларидан фақат Нидерландия ушбу гуллар пиёзчалари экспортининг 81 фоизини (82 миллион евро) ташкил қилади.

Бошқа етакчи экспортёрларнинг умумий экспортдаги улуши 10% дан паст эди: Литва (7%, 6,7 млн. евро эквиваленти), Польша (5%, 4,8 млн. евро), Дания (2%, 2,1 млн. евро) ва Латвия (2%, 2,0 миллион евро).

Маълумотлар шуни кўрсатадики, орхидея, сумбул, наргиз ва лола пиёзчаларининг аксарияти Европага экспорт қилинади.

Швейцария ушбу маҳсулот бўйича Европа Иттифоқининг асосий ҳамкори бўлиб, ушбу товарларнинг 31,3 миллион евро қийматини (умумий маҳсулотнинг 31 фоизини) импорт қилади.

Ундан кейин Буюк Британия (21,4 миллион евро, ЕИ экспортининг 21 фоизи), Норвегия (11,5 миллион евро, 11%), Россия (9,4 миллион евро, 9%) ва Украина (5,5 миллион евро, 5%) туради.

Фото: Aneta Kafkova/Shutterstock

Муаллиф: Арнур Раҳимбеков
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