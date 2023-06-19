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Мурат Журебеков ҚР Бош вазири маслаҳатчиси этиб тайинланди

Автор:  
Ляззат Сейданова
19 Июнь, 10:51
Мурат Журебеков ҚР Бош вазири маслаҳатчиси этиб тайинланди Фото: t.me/Kzgovernment

ASTANA. Kazinform – Мурат Отемисович Журебеков Қозоғистон Республикаси Бош вазири маслаҳатчиси этиб тайинланди, дея хабар беради Kazinform Ҳукумат сайтига таяниб.

Мурат Журебеков 1978 йилда Ақтўбе вилоятида туғилган.

Қ. Жубанов номидаги Ақтўбе давлат университети (1999), Қозоғистон менежмент, иқтисодиёт ва прогнозлаш институти (2001), Strathclyde университети (Глазго, Шотландия, 2003), Гарвард бизнес мактаби (Бостон, АҚШ, 2013), Қозоғистон-Британия техник университетини тамомлаган. (2019).

Турли йилларда «ҚазТрансГаз» АЖ, «Интергаз Орталық Азия» АЖ, Лондондаги «Аджип ККО», «ҚазМунайГаз» МК» АЖ ва «PSA» МЧЖда масъул лавозимларда ишлаган.

2019 йил июлдан декабргача Қозоғистон Республикаси энергетика вазири ўринбосари лавозимида ишлаган, кейин эса энергетика вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланган.

2023 йил январдан июнгача Ақтўбе шаҳри ҳокими лавозимида ишлаган.

Тайинлов  
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