Асосий сайтга ўтиш
    Валюталар курси:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Об-ҳаво маълумотлари:
Астана
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en 中文 ق ز
    • Главная  >
      Янгиликлар  >
      Спорт

    Михаил Кукушкин Президент кубоги турнирининг иккинчи босқичига чиқди

    24 Июль, 21:48

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик Михаил Кукушкин Астана шаҳрида Президент кубоги учун ўтказилаётган ATP Challenger Tour 50 турнирининг иккинчи босқичига чиқди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Мусобақанинг биринчи ракеткаси сифатида қайд этилган қозоғистонлик теннисчи илк учрашувини россиялик Евгений Турнев билан ўтказди.

    М. Кукушкин рақибини 6:2, 6:0 ҳисобида мағлуб этди.

    Михаил Кукушкин чорак финал йўлланмаси учун ҳиндистонлик Дигвиджай Сингх ёки япониялик Рента Токуда билан куч синашади.

    Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ

    Муаллиф:

    Жарасқан Нұрыбаев

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Ўхшаш янгиликлар
    Цинциннатидаги Жокович - Алькарас финал учрашуви теннис тарихига кирди
    Қозоғистонлик Қуат Хамитов россиялик машҳур жангчи Александр Шлеменкога қарши жанг қилади
    Парижда Сенадаги мусобақа ифлос сув туфайли бекор қилинди
    ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов трансфери учун бонус кутмоқда
    Оммабоп
    1 Аёллар футболи: Испания - биринчи марта жаҳон чемпиони
    2 Қасим-Жомарт Тоқаев Вьетнамдаги Миллий қаҳрамонлар ҳайкали пойига гулчамбар қўйди
    3 Бразилияда футбол мухлисларини олиб кетаётган автобус ағдарилиб кетди ва 7 киши ҳалок бўлди
    4 Қозоғистонда момақалдироқ, ёмғир, дўл: душанба кунги об-ҳаво маълумоти
    5 Қасим-Жомарт Тоқаев Вьетнам Президенти Во Ван Тхионг билан музокара ўтказди