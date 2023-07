Малайзияда концерт берган Димаш етти тилда куйлади

KUALA LUMPUR. Kazinform – Малайзия пойтахти Куала-Лумпурдаги Axiata Arenaда илк бор Димаш Қудайбергеннинг яккахон концерти бўлиб ўтди ва қозоқ халқ чолғу асбоблари садолари янгради, деб хабар беради Kazinform dimashnews.com сайтига таяниб.

Димашнинг «Stranger» деб номланган жаҳон миқёсидаги шоусини томоша қилиш учун бутун дунёдан мухлислар Малайзияга тўпланишди. Кўрсатув дастури ўзининг ранг-баранглиги билан томошабинларни лол қолдирди. Димаш етти тилда турли услуб ва жанрдаги композицияларни ижро этди.

Европа ва Америка муаллифларининг «Golden», «If I never breathe again», «S.O.S» композициялари куйланди. Япониялик муаллиф Кози Тамакининг чуқур маъноли ва ғамгин «Autumn strong» қўшиғи Димашнинг «I am a Singer» лойиҳасидаги лаҳзаларни эслатди. Шунингдек, санъаткорнинг «Screaming», «Let it be» композициялари, «Battle of Memory» саундтреки хитой тилида ижро этилди.

Димаш ижодида бастакор Игор Крутойнинг асарлари муҳим ўрин тутади. «Stranger» номли қўшиқ, «Олимпико», шунингдек, «Аве Мария» ва барча Dearsнинг севимли «Любовь уставших лебедей» қўшиғини томошабинлар бирга куйлади.

Концерт меҳмони малайзиялик хонанда Сити Нурхализ ўзининг энг машҳур «Bukan Cinta Biasa» ва анъанавий «NIRMALA» қўшиғини куйлади.

Кўрсатув дастурида томошабинлар санъаткор билан биргаликда қозоқ халқ қўшиқлари «Дайдидау» ва «Дурдараз», шунингдек, қозоқ бастакорлари Айгул Бажанованинг «Махаббат бер маған», Едилжан Ғаббасовнинг «Fly Away» ва Димаш билан бирга ёзилган «Zhalyn» қўшиқларини тинглади ва биргаликда ижро этди.

Ёш бастакор Абилмансур Қудайберген акаси билан биргаликда ўзининг «Together» номли илк композицион асарини тақдим этди.

Ўз она тилида жуда таъсирли композицияларни ижро этганидан сўнг, Димаш бобосидан айрилганидан кейинги оғир кунларда қўллаб-қувватлаганликлари учун мухлисларига миннатдорчилик билдирди.

«Концертнинг ўтмаслигига кўп сабаблар бор эди, бироқ сизнинг қўллаб-қувватлаганингиз туфайли ҳаммаси яхши ўтяпти. Отам менга «Агар ваъда берсанг, ҳақиқий эркакдек бажар», ​​деб насиҳат қилар эди», – деди Димаш.

Шоунинг сўнгги қисмида испан тилидаги «El amore en ti» йирик композицион асарлар ва шу оқшом айниқса таъсирчан бўлган «The story of one sky» реквиемлари ижро этилди.

«Бу армон! Мен жуда бахтли санъаткорман, чунки сиздек ажойиб тингловчиларим бор!», – деб Димаш кейинги концертларида мухлисларини кутишини айтди.