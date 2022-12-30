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Магнус Карлсен Алматидаги жаҳон чемпионатида блиц бўйича чемпион бўлди

30 Декабрь, 22:39
Магнус Карлсен Алматидаги жаҳон чемпионатида блиц бўйича чемпион бўлди

ALMATY. Кazinform – Норвегиялик гроссмейстер Магнус Карлсен Алматида блиц бўйича жаҳон чемпиони бўлди, деб хабар беради Кazinform мухбири.

У сўнгги турда ўзбекистонлик шахматчи Нодирбек Абдусатторов билан учрашиб, юни ютди. Иккинчи ўринни япониялик Ҳикару Накамура, учинчи ўринни арманистонлик Айк Мартиросян эгаллади.

«Ғалаба формуласи оддий - бошқалардан кўра яхшироқ ўйнаш керак», - деди Карлсен ўйиндан кейин журналистлар саволларига жавоб берар экан.

Бунгача Магнус Карлсен рапид бўйича жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан эди. Бу норвегияликнинг рапид бўйича жаҳон чемпионатидаги тўртинчи ғалабаси эди.

Қозоғистонлик Бибисара Асаубаева қаторасига иккинчи бор аёллар ўртасида блиц бўйича жаҳон чемпиони бўлди.

Фото: worldrapidandblitz2022.fide.com

Муаллиф: Еламан Турисбеков


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