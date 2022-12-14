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Лионель Месси Лотар Маттеуснинг рекордини такрорлади
14 Декабрь, 08:09
ASTANA. Kazinform – Аргентина футбол жамоаси ҳужумчиси Лионель Месси жаҳон чемпионати финал босқичида Лотар Маттеуснинг рекордини такрорлади, дея хабар беради Kazinform мухбири.
ЖЧ-2022 ярим финалида Аргентина ва Хорватия терма жамоалари ўйнамоқда ва Аргентина финал босқичига йўлланма олди.
Ушбу ўйинда Лионель Месси терма жамоа таркибида 25 марта турнирнинг финал босқичида яшил майдонга чиқди. Шу тариқа у немис футболчиси Лотар Маттеуснинг ўйинини такрорлади.
Бу борада кучли учликни 24 ўйин билан яна бир германиялик футболчи Мирослав Клозе якунлаб турибди.
Муаллиф: Адилжан Умбет
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