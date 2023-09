«Лан» тўфони Япониянинг ғарбий қисмига етиб келди

ТОKYO. Кazinform - Япония ғарбидаги Кии ярим оролига «Лан» тўфони келиб, кучли ёмғир ва кучли шамол ҳукмронлик қилмоқда, дея хабар беради Kazinform Kyodo агентлигига таяниб.



Олти соат ичида Вакаяма префектурасининг Натикацуура шаҳрида 304,0 мм, Киото префектурасининг Аябэ шаҳрида 190,0 мм ёмғир ёғди. Мамлакат ичидаги ҳаво, автомобиль ва темир йўл алоқалари узилди. Темир йўл ва автомобиль қатнови тўхтатилгани сабабли 650 га яқин одам Кансай аэропортида тунашга мажбур бўлди.

Метеорология агентлиги Япониянинг шарқий, марказий ва ғарбий қисмларида кучли ёмғир ёғиши ҳақида огоҳлантирди. Шунингдек, юзага келиши мумкин бўлган сув тошқинлари, кўчкилар ва кучли шамоллар сабабли аҳоли ҳушёр бўлишга чақирилди.

Central Japan Railway Co ва West Japan Railway Co сешанба куни Нагоя ва Син-Осака станциялари, шунингдек, Син-Осака ва Окаяма станциялари ўртасидаги барча поезд рейслари бекор қилинди.

Japan Airlines Co ва All Nippon Airways Co 560 дан ортиқ рейсларни бекор қилди. Бу 50 000 дан ортиқ йўловчиларга таъсир кўрсатди.

Япония метеорология агентлиги маълумотларига кўра, эрта тонгда қуруқликка чиққан тайфун Вакаяма шаҳри яқинида шимоли-ғарбга йўл олган.

Зилзила марказида атмосфера босими 985 гектопаскал, шамол тезлиги соатига 144 километрга етди.

Тўфон оқибатида Япониянинг марказий ва ғарбий қисмида 90 мингга яқин уй электр таъминотисиз қолди, деб хабар беради Reuters. Кейинги 24 соат ичида марказий Токай минтақасида тахминан 350 мм ёмғир ёғиши кутилмоқда, бу август ойидаги ўртача ёғингарчиликдан деярли уч баравар кўп.

Метеорология агентлигининг башорат қилишича, тайфун чоршанба куни эрталаб Япон денгизига етиб боради ва шимолга қараб ҳаракатланишда давом этади.