ҚР Президенти сенаторларни тайинлади
24 Январь, 17:41
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев фармони билан Сенатнинг беш нафар депутати тайинланди, дея хабар берад Кazinform Ақорда расмий сайтига таяниб.
Қозоғистон Республикаси Конституциясининг 50-моддаси 2-бандига мувофиқ қарор қиламан:
1. Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенати депутатлари:
Жақип Кажманули Асанов;
Маулен Сағатханули Ашимбаев;
Нурторе Байтилесули Жусип;
Лаззат Молдабекқизи Қалтаева;
Асқар Оразалули Шакиров тайинлансин.
2. Мазкур Фармон имзоланган кундан эътиборан кучга киритилсин.
Қозоғистон Республикаси Президенти Қ. Тоқаев
Астана, Ақорда, 2023 йил 24 январ, № 112», — дейилади ҳужжатда.
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