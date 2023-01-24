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ҚР Президенти сенаторларни тайинлади

24 Январь, 17:41
ҚР Президенти сенаторларни тайинлади

ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев фармони билан Сенатнинг беш нафар депутати тайинланди, дея хабар берад Кazinform Ақорда расмий сайтига таяниб.

Қозоғистон Республикаси Конституциясининг 50-моддаси 2-бандига мувофиқ қарор қиламан:

1. Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенати депутатлари:

Жақип Кажманули Асанов;

Маулен Сағатханули Ашимбаев;

Нурторе Байтилесули Жусип;

Лаззат Молдабекқизи Қалтаева;

Асқар Оразалули Шакиров тайинлансин.

2. Мазкур Фармон имзоланган кундан эътиборан кучга киритилсин.

Қозоғистон Республикаси Президенти Қ. Тоқаев

Астана, Ақорда, 2023 йил 24 январ, № 112», — дейилади ҳужжатда.

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