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    ҚР Президенти Сенатнинг 13 нафар аъзосининг ваколатларини муддатидан олдин тўхтатди

    24 Январь, 17:24

    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбарининг фармони билан бир қатор Сенат депутатларининг ваколатлари тўхтатилди, деб хабар беради Ақорда.

    Давлат раҳбарининг фармони билан Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенати депутатлари:

    Маулен Сағатханули Ашимбаев;

    Владимир Васильевич Волков;

    Бақитжан Турсинович Жумағулов;

    Нурторе Байтилесули Жусип;

    Лаззат Молдабекқизи Қалтаева;

    Қайрат Пернешули Қожамжаров;

    Мухтар Абрарули Қул-Муҳаммед;

    Талғат Амангелдиули Мусабаев;

    Дана Умирбайқизи Нуржигитова;

    Қанатбек Беисенбекули Сафинов;

    Лаззат Жанилисқизи Сулеймен;

    Серикбай Ўтелгенули Трумов;

    Асқар Оразалули Шакировнинг ваколати тугатилди.

    Муаллиф:

    Бекабат Узаков

    Сенат
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