ҚР Президенти Евроосиё интеграциясининг дастлабки 10 йили бўйича ҳисобот ишлаб чиқишни таклиф қилди

ASTANA. Kazinform – ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг кенгайтирилган йиғилишида Евроосиё интеграциясининг дастлабки 10 йили бўйича ҳисобот ишлаб чиқишни таклиф қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
«Келгуси йили уюшмамиз ташкил топганига 10 йил тўлади. Биз ЕОИИ юбилей саммитида йиғиламиз. Ушбу муҳим воқеа босиб ўтган йўлимизни батафсил таҳлил қилиш ва Иттифоқнинг кейинги стратегик келажагини белгилаш учун асос бўлиши керак, деб ҳисоблайман», – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Шунингдек, Президент Евроосиё интеграциясининг дастлабки 10 йиллик натижаларини ҳужжатлаштиришни таклиф қилди.
«Шу муносабат билан комиссияга Олий кенгашнинг навбатдаги йиғилишига Евроосиё интеграциясининг биринчи босқичи бўйича ҳисобот тайёрлашни топширишни тавсия этаман. Унда асосий хулосалар ва эришилган ютуқлар, янада комплекс ривожлантириш бўйича аниқ таклифлар кўрсатилиши керак», – деди Давлат раҳбари.
Бунгача, Қозоғистон Президенти билан бирга Россия Федерацияси Президенти – ОЕИК раиси Владимир Путин, Арманистон Бош вазири Никол Пашинян, Беларусь Президенти Александр Лукашенко, Қирғизистон Президенти Садир Жапаров, шунингдек, Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев Кенгашнинг кенгайтирилган таркиби мажлисида иштирок этиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Есимжан Нақтибай