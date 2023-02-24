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ҚР Миллий банки иқтисодий ўсишни прогноз қилди

24 Февраль, 13:36
ҚР Миллий банки иқтисодий ўсишни прогноз қилди

ASTANА. Кazinform – Миллий банк мамлакат иқтисодиётининг ўсиш прогнозларини яхшилади, деб хабар беради Kazinform мухбири.

«Қозоғистон иқтисодиётининг ўсиши бўйича прогнозлар ҳам яхшиланди. Кейинги уч йилда ялпи ички маҳсулот 3,5-4,5 фоиз даражасида ўсиши кутилмоқда. Прогнозлар нефть қазиб олиш ва экспорт қилиш бўйича юқори кутилмалар туфайли қайта кўриб чиқилди. Бу савдо ҳамкор мамлакатлар иқтисодиётининг босқичма-босқич тикланиши билан боғлиқ. Ички талабнинг барқарор ўсиши Ҳукуматнинг рағбатлантирувчи харажатлари ва нефть нархининг қулайлиги билан қўллаб-қувватланмоқда. Шу билан бирга, фискал рағбатлантириш доирасида импортнинг ижобий динамикаси ва реал курснинг чекланиши ички талабнинг ўсишини қисман тўхтатиб қўяди», — деди Миллий банк раиси Ғалимжан Пирматов.

Унинг сўзларига кўра, ялпи ички маҳсулот прогнозидаги хавфлар экспортни етказиб бериш йўналишларидаги транспорт-логистика муаммолари, нефть қазиб олиш режасидан четланишлар натижасида юзага келиши мумкин.

«Тўлов балансининг жорий ҳисоби ўтган йилдаги профицит зонасидан 2025 йил охиригача хомашё нархининг кутилаётган пасайиши ва импортнинг барқарор ўсишидан келиб чиқиб, босқичма-босқич дефицит зонасига ўтади.

Муаллиф: Есимжан Нақтибай


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