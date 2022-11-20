Главная >
ҚР Бош вазири Алихан Смаилов президентлик сайловида овоз берди
20 Ноябрь, 08:45
20 Ноябрь, 08:45
ҚР Бош вазири Алихан Смаилов президентлик сайловида овоз берди
ASTANA. Kazinform – ҚР Бош вазири Алихан Смаилов сайловда ўз танловини амалга оширди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ҳукумат раҳбари Астана шаҳридаги № 111 сайлов участкасида овоз берди.
«Бугун мамлакатимиз учун жуда муҳим кун. Қозоғистон Республикаси Президенти сайлови. Бугунги кун мамлакатимизнинг кейинги 7 йиллик ривожланиш йўналишларини белгилаб беради. Шунинг учун ҳар бир фуқаро сайловда иштирок этиши керак. Юртимиз бундан буён ҳам юксалиб, гуллаб-яшнашини истасак, барчамиз фуқаролик фаол бўлишимиз керак. Сайловчилар Давлат раҳбарига муносиб номзодни танлайди»
, - деди Алихан Смаилов ОАВ вакилларининг саволларига жавобан.
Унинг таъкидлашича, қозоғистонликлар сайловда ўзлари ишонган кучли номзодни танлаши керак.
«Мен ўз танловимни қилдим. Мен барча фуқароларни ўз овозларини бериб, сайловда фаол иштирок этишга чақираман»
, - деди у.
Муаллиф: Даулет Изтилеу
Мавзуга оид
Оммабоп