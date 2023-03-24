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    Қозоғистоннинг Руминия ва Словениядаги Элчилари тайинланди

    24 Март, 11:25

    ASTANА. Кazinform – Президент Фармони билан Қозоғистоннинг Руминия ва Словениядаги Элчилари тайинланди, дея хабар беради Кazinform Ақордага таяниб.

    Давлат раҳбарининг фармонлари билан:

    Ерлик Шакирули Али Қозоғистон Республикасининг Руминиядаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди, Қозоғистон Республикасидан Шанхай ҳамкорлик ташкилоти фаолияти бўйича Миллий координатор лавозимидан озод этилди;

    Фото: gov.kz

    Қозоғистон Республикасининг Австрия Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси, Қозоғистон Республикасининг Вена шаҳридаги халқаро ташкилотлардаги доимий вакили Алибек Асетули Бақаев Қозоғистон Республикасининг Словения Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси вазифасини биргаликда бажарувчи этиб тайинланди.


    Фото: gov.kz

    Муаллиф:

    Бекабат Узаков

    Ақорда Қозоғистон Президенти
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