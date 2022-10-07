Қозоғистоннинг фахрий полвонлари кураш бўйича жаҳон чемпионатида 3 та олтин медални қўлга киритди

ASTANA. Кazinform – Болгариянинг Пловдив шаҳрида эркин кураш бўйича фахрийлар ўртасида ўтказилган жаҳон чемпионатида қозоғистонлик полвонлар учта олтин медални қўлга киритди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Қозоғистон эркин кураш федерациясидан олинган маълумотларга кўра, Есентай Хапар Б дивизионида чемпион бўлди.
У 88 кг гача вазнда энг яхши натижа кўрсатди.
А дивизионида 70 килограмм вазн тоифасида ғарбий қозоғистонлик Нурлан Бекжанов рақибига имкон қолдирмади. Спорт фаолияти давомида катталар ўртасидаги жаҳон чемпионати кумуш медали совриндори бўлган Нурлан бу гал ғалабанинг энг юқори чўққисига кўтарилди.
Шунингдек, А дивизионида 88 кг вазн тоифасида Абай Смағулов ғолиб бўлди. У финалда ҳиндистонлик полвонни 7:5 ҳисобида мағлуб этди.
Бундан ташқари, Николай Кассяник (78 кг), Сергей Елисеев (100 кг), Ануар Ўксимбаев (130 кг) кумуш, Амантай Нурадилов (62 кг), Сабиржон Жолдаев (70 кг), Нуржан Нурбеков (70 кг), Мурат Тусипбеков (70 кг) 70 кг) ) ва Турпалали Сулиманов (78 кг) бронза медалини қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Абиба Абужақинова қозоғистонлик қизлар ўртасида илк бор дзюдо бўйича жаҳон чемпионати совриндори бўлгани ҳақида хабар берган эдик.
Елдос Сметов ҳам жаҳон чемпионатининг бронза медали соҳибига айланди.
Фото: instagram.cоm/kazakhstan__wrestling
Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ