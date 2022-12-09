Қозоғистоннинг Болгария, Литва ва Албаниядаги элчилари тайинланди
ASTANA. Kazinform – ҚР Президентининг Фармонига биноан, Қозоғистоннинг Болгария, Литва ва Албаниядаги янги элчилари тайинланди, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
Давлат раҳбарининг фармони билан:
Темирбаев Виктор Валерьевич Қозоғистон Республикасининг Болгария Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди, у Қозоғистон Республикасининг Литва Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси лавозимидан озод этилди;
Оразаев Тимур Бейбиталиевич Қозоғистон Республикасининг Литва Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди;
Сапиев Еркебулан Оналбекович Қозоғистон Республикасининг Туркия Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси ҳамда Қозоғистон Республикасининг Албания Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди.