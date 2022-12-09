Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Янгиликлар  >
  Қозоғистон Президенти

Қозоғистоннинг Болгария, Литва ва Албаниядаги элчилари тайинланди

9 Декабрь, 10:51
Қозоғистоннинг Болгария, Литва ва Албаниядаги элчилари тайинланди

ASTANA. Kazinform – ҚР Президентининг Фармонига биноан, Қозоғистоннинг Болгария, Литва ва Албаниядаги янги элчилари тайинланди, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.

Давлат раҳбарининг фармони билан:

Темирбаев Виктор Валерьевич Қозоғистон Республикасининг Болгария Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди, у Қозоғистон Республикасининг Литва Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси лавозимидан озод этилди;

Оразаев Тимур Бейбиталиевич Қозоғистон Республикасининг Литва Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди;

Сапиев Еркебулан Оналбекович Қозоғистон Республикасининг Туркия Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси ҳамда Қозоғистон Республикасининг Албания Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди.


Теги:
Ўхшаш янгиликлар
Қозоғистон Президенти Литва Ташқи ишлар вазирини қабул қилди
Қозоғистон ва Литва Транскаспий йўналиши имкониятларини муҳокама қилди
Литва Қозоғистон ислоҳотларини қўллаб-қувватлайди - Габриэлюс Ландсбергис
Мавзуга оид
Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилиши якунлари бўйича қандай ҳужжатлар қабул қилинди
ҚР Сенати депутатлари россиялик ҳамкасблари билан ўзаро ҳамкорлик масаласини муҳокама қилдилар
ҚР Президенти ЕОИИни Ҳиндистон, Миср, Индонезия ва Исроил билан муносабатларни мустаҳкамлашга чақирди
ЕОИИни ривожлантириш бўйича янги стратегия тайёрлашга ҳожат йўқ – ҚР Президенти
Тан олиш керакки, санкциялар ЕОИИ мамлакатлари иқтисодиётига босим ўтказмоқда - Тоқаев
ҚР Президенти: ЕОИИ мамлакатларида истеъмол нархлари ошиб бормоқда
Қозоғистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси 23 миллиард долларни ташкил этди — Президент
Қозоғистон Президенти Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши мажлисларида иштирок этмоқда
Оммабоп
1 Қозоғистон Президенти Қирғизистонга борди
2 Буюк Британияда 2020-2021 йилларда алкоголдан ўлим даражаси кескин ошди
3 KASE: Доллар ва рублнинг бугунги расмий курси белгиланди
4 АҚШда бензин нархи арзонлашди
5 Янги йил ширинлик совғаларини тайёрлашда нималарга эътибор бериш керак

Янгиликлар