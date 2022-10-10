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Қозоғистонлик Зульфия Чиншанло оғир атлетика бўйича Осиё чемпиони бўлди
10 Октябрь, 09:08

Қозоғистонлик Зульфия Чиншанло оғир атлетика бўйича Осиё чемпиони бўлди

ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик Зульфия Чиншанло Баҳрайнда бўлиб ўтган оғир атлетика бўйича Осиё чемпионатида ғолиб чиқди, дея хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.

У 55 килограмм вазн тоифасида олтин медални қўлга киритди. У биатлон баҳсларида 220 кг (95 + 125) тошни кўтарди.

Иккинчи ўринни хитойлик Линлу Лю эгаллади - 210 кг. Кучли учликни Нигора Абдуллаева (Ўзбекистон) ёпди – 193 кг.

Фото: Olympic.kz.


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