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10 Октябрь, 09:08
Қозоғистонлик Зульфия Чиншанло оғир атлетика бўйича Осиё чемпиони бўлди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик Зульфия Чиншанло Баҳрайнда бўлиб ўтган оғир атлетика бўйича Осиё чемпионатида ғолиб чиқди, дея хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
У 55 килограмм вазн тоифасида олтин медални қўлга киритди. У биатлон баҳсларида 220 кг (95 + 125) тошни кўтарди.
Иккинчи ўринни хитойлик Линлу Лю эгаллади - 210 кг. Кучли учликни Нигора Абдуллаева (Ўзбекистон) ёпди – 193 кг.
Фото: Olympic.kz.
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