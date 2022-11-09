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Қозоғистонлик Жайна Шекербекова бокс бўйича Осиё чемпионати финалига чиқди
9 Ноябрь, 18:39
9 Ноябрь, 18:39
Қозоғистонлик Жайна Шекербекова бокс бўйича Осиё чемпионати финалига чиқди
ASTANA. Кazinform – Жайна Шекербекова Иордания пойтахти Амман шаҳрида бўлиб ўтаётган бокс бўйича Осиё чемпионати финалига чиқди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Осиё чемпиони, жаҳон чемпионатининг бронза медали совриндори Жайна Шекербекова 54 килограмм вазн тоифасида тайванлик Хуан Сяао Вен билан финал йщлланмаси учун жанг олиб борди.
Жайнанинг рақиби анча баландроқ, ноқулай эди. Шунга қарамай, қозоғистонлик боксчи олдинга ўтиб, аниқ зарба бера олди. Ҳакамлар буни адолатли баҳолашди - 5:0.
Шу тариқа, қозоғистонлик Жайна Шекербекова биринчи бўлиб финал йўлланмасини қўлга киритди.
Назим Қизайбай Осиё чемпионатини бронза медали билан якунлади.
Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ
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