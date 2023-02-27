Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Янгиликлар  >
  Спорт

Қозоғистонлик триатлончи Африка кубогида «олтин»ини қўлга киритди

27 Февраль, 15:10
Қозоғистонлик триатлончи Африка кубогида «олтин»ини қўлга киритди

ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик триатлончи Аян Бейсенбаев Africa Triathlon Cup Maselspoortда Африка кубоги мусобақасида олтин медални қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.

Аян Бейсенбаев масофани 00:55:28 да босиб ўтди ва ғалаба қозонди. Иккинчи ўринни Боб Холлер (Люксембург) эгаллади. Кучли учликни ирландиялик Жеймс Эдгар якунлади.


Ўхшаш янгиликлар
Бокс бўйича ЖЧ: Қозоғистонлик Алуа Балқибекова ярим финалга чиқди
Қозоғистонлик боксчиларнинг WBО янгиланган рейтингидаги ўрни маълум бўлди
Жанқош Тураровнинг Алматидаги жаҳон чемпиони унвони учун жанги жонли эфирда намойиш этилади
Теги:
Мавзуга оид
Қозоғистонлик Елена Рибакина Майами мастерс турнирининг учинчи босқичига чиқди
Қозоғистонлик теннисчилар Майами мастерс турнири жуфтлик баҳсларини ғалаба билан бошлади
Европа чемпионати саралаш баҳслари: Италия ўз майдонида Англияга ютқазди
Қозоғистон футзал бўйича Евро-2023 саралаш босқичидаги иккинчи ўйинда 5:2 ҳисобида ғалаба қозонди
Криштиану Роналду терма жамоа сафида жаҳон рекордини янгилади
Қозоғистонликлардан бокс бўйича жаҳон чемпионатида кимлар олтин учун кураш олиб боради
Париж Олимпиадасига 45 минг волонтёр жалб қилинади
Европа чемпионати: Бугун Астанада Қозоғистон - Словения учрашуви бўлиб ўтади
Оммабоп
1 Ҳиндистондаги пиротехника заводида содир бўлган портлаш оқибатида 8 киши ҳалок бўлди
2 Бу Боливия, Швейцария ёки Дубай эмас: Қозоғистоннинг энг гўзал жойлари акс этган видеолар эълон қилинди
3 АҚШда ноқулай об-ҳаво: Калифорнияда дарахтлар қулаши оқибатида беш киши ҳалок бўлди
4 Қирғизистонда кўчки юз берди, 18 та уй аҳолиси эвакуация қилинди
5 Европа чемпионати: Бугун Астанада Қозоғистон - Словения учрашуви бўлиб ўтади

Янгиликлар