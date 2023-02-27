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Қозоғистонлик триатлончи Африка кубогида «олтин»ини қўлга киритди
27 Февраль, 15:10
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик триатлончи Аян Бейсенбаев Africa Triathlon Cup Maselspoortда Африка кубоги мусобақасида олтин медални қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
Аян Бейсенбаев масофани 00:55:28 да босиб ўтди ва ғалаба қозонди. Иккинчи ўринни Боб Холлер (Люксембург) эгаллади. Кучли учликни ирландиялик Жеймс Эдгар якунлади.
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