Қозоғистонлик теннисчиларнинг янгиланган АТP рейтингидаги ўринлари маълум бўлди

ASTANА. Кazinform - Профессионал теннисчилар ассоциацияси (АТP) 2023 йил учун яккалик ва жуфтлик ўйинларининг дебют рейтингини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
Дунёнинг биринчи ракеткаси номи испаниялик Карлос Алкарасда сақланиб қолган бўлса, унинг ҳамюрти Рафаэль Надаль ва норвегиялик Каспер Рууд иккинчи ўринда.
Қозоғистонлик Александр Бублик 37-ўринда, Тимофей Скатов ҳамон 142-ўринда, Михаил Кукушкин эса 188-ўринда қолди.
Жуфтликлар тоифасида биринчи ўринни нидерландиялик спортчи Уэсли Колхоф ва британиялик Нил Скупски, учинчи ўринни эса америкалик Ражив Рам бўлишди.
ҚР вакиллари Андрей Голубев ва Александр Недовесов ҳам аввалги позицияларида қолишди - мос равишда 47 ва 50-ўринлар. Бублик - 170-ўринда.
Фото: оlympic.kz