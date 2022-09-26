Главная >
26 Сентябрь, 16:51
Қозоғистонлик теннисчиларнинг АТP рейтингининг янги талқинидаги ўринлари маълум бўлди
ASTANA. Кazinform - Профессионал теннисчилар уюшмаси (АТР) яккалик ва жуфтлик баҳсларида спортчилар рейтингининг жорий талқинини эълон қилди, деб хабар беради Кazinform Sports.kzга таяниб.
Энг кучли учлик ҳозирча испаниялик Карлос Алькарас, норвегиялик Каспер Рууд ва Испаниянинг яна бир вакили Рафаэль Надаль.
Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Александр Бублик учта позицияни кўтарилиб, 41-ўринни эгаллади.
Жуфтликлар рейтингида британиялик Жо Солсбери, америкалик Ражив Рам ва яна бир британиялик Нил Скупски пешқадамлик қилмоқда.
Қозоғистонлик Андрей Голубев 50-ўриндан 52-ўринга тушиб кетган бўлса, Александр Недовесов поғона йўқотди – 60. Бублик ўз позициясини уч поғонага яхшилаган ҳолда 156-ўринни эгаллади.
Фото: sports.kz
Мавзуга оид
Оммабоп