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Қозоғистонлик теннисчилар Болгариядаги мусобақанинг чорак финалига йўл олди
28 Сентябрь, 07:36

Қозоғистонлик теннисчилар Болгариядаги мусобақанинг чорак финалига йўл олди

ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчилар Андрей Голубев ва Александр Недовесов жуфтлик баҳсларида София (Болгария)да ATP 250 мусобақасининг чорак финалига чиқди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

Қозоғистонлик жуфтлик илк учрашувини голландиялик Робин Хасе ва австриялик Филипп Освальд билан ўтказди.

А.Голубев ва А.Недовесов рақибларини 6:3, 7:6 (7:5) ҳисобида мағлубиятга учратди. Тахминан бир ярим соат давом этган мусобақада улар 6 та эйс амалга оширди ва 6 та брейк-пойнтдан бирини қўллади.

Қозоғистонлик жуфтлик ярим финал йўлланмасини мусобақанинг 4-ракеткаси ғолиби монаколик Хьюго Нис – польшалик Ян Зелински ёки америкалик Хунтер Рис – Польшанинг яна бир вакили Шимон Валков томонидан синовдан ўтказади.





Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ
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