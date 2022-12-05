Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Янгиликлар  >
  Спорт

Қозоғистонлик теннисчи Санкт-Петербургдаги турнирда ғолиб чиқди

5 Декабрь, 10:08
Қозоғистонлик теннисчи Санкт-Петербургдаги турнирда ғолиб чиқди

ASTANA. Kazinform – Юлия Путинцева ва Евгений Донской Санкт-Петербургда якунига етган «Трофеи Северной Пальмиры» турнири ғолиби бўлди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

Бу ҳақда Sports.ru. хабар берди. Улар турнир финалида Мартон Фукович - Анастасия Потапова дуэтини мағлуб этишди.

Финал учта ўйиндан иборат бўлди:

Путинцева - Потапова - 6:3, 6:1;

Фукович - Донской - 6:4, 6:4;

Путинцева / Донской - Потапова / Фуcович - 3:6, 6:3, 10:6.

Фото: sports.kz


Теги:
Ўхшаш янгиликлар
Қозоғистон ва Россия ўртасидаги савдо айланмаси 5 фоизга ошди
Қозоғистон қиличбозлари Ўзбекистонда бўлиб ўтган Жаҳон кубоги босқичида бронза медалини қўлга киритди
Қозоғистонлик теннисчилар халқаро турнирлар финалчиларига айланишди
Мавзуга оид
Қозоғистон қиличбозлари Ўзбекистонда бўлиб ўтган Жаҳон кубоги босқичида бронза медалини қўлга киритди
Қозоғистонлик теннисчилар халқаро турнирлар финалчиларига айланишди
Уч нафар қозоғистонлик ўсмир теннисчи йилни рейтингда биринчи ўринда якунлади
Головкин дунёнинг энг яхши боксчилар бешлигига кирди
ЖЧ-2022 чорак финалининг учинчи жуфтлиги малум бўлди
Қатар-2022: Чорак финал учун олтинчи йўлланма Бразилияга насиб этди
Қозоғистонлик ошиқ отишдан Осиё чемпиони бўлди
Оғир атлетика бўйича жаҳон чемпионатида 13 нафар қозоғистонлик иштирок этади
Оммабоп
1 Оғир атлетика бўйича жаҳон чемпионатида 13 нафар қозоғистонлик иштирок этади
2 6 декабр куни Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
3 Қатар-2022: Чорак финал учун олтинчи йўлланма Бразилияга насиб этди
4 Қозоғистонлик ошиқ отишдан Осиё чемпиони бўлди
5 Бир кунда 140 киши коронавирусга чалинган – вазирлик

Янгиликлар