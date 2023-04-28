Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Янгиликлар  >
  Спорт

Қозоғистонлик теннисчи Рим турнирида ярим финалга чиқди

Автор:  
Бекабат Узаков
28 Апрель, 07:45
Қозоғистонлик теннисчи Рим турнирида ярим финалга чиқди

ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик Андрей Голубев Рим челленжер мусобақасининг жуфтлик баҳсларида ярим финалга чиқди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

Қозоғистонлик теннисчи украиналик Денис Молчанов билан иккита учрашувни муваффақиятли ўтказди.

А.Голубев ва Д.Молчанов дастлаб италияликлар Алессио Балестриери ва Жанмарко Гандолфини мағлуб этди – 6:0, 6:1.

Кейин чорак финалда эквадорлик Диего Идальго финляндиялик Патрик Никлас-Салминенни қийин кечган баҳсда мағлуб этди – 6:3, 2:6, 10:4. Ушбу баҳсда Қозоғистон-Украина жуфтлиги 3 эйс ва 1 брейк билан ажралиб туришди.

А.Голубев ва Д.Молчанов мусобақанинг 1-ракеткалари французлар Садио Думбия ва Фабьен Ребул билан куч синашади.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина Мадрид мастерс турнирининг жуфтлик баҳсларида иккинчи босқичга чиққанлиги ҳақида хабар берган эдик.

Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ


Спорт   Теннис  
Барча янгиликлар
Мавзуга оид
Оммабоп
Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Ватан ҳимоячилари куни билан табриклади
Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Ватан ҳимоячилари куни билан табриклади
7 май - Ватан ҳимоячилари куни
7 май - Ватан ҳимоячилари куни
Қозоғистонлик Абилхан Аманқул «Канело» андеркардида мексикалик боксчини нокаутга учратди
Қозоғистонлик Абилхан Аманқул «Канело» андеркардида мексикалик боксчини нокаутга учратди
Қозоғистоннинг олти ҳудудида об-ҳаво бўйича огоҳлантириш эълон қилинди
Қозоғистоннинг олти ҳудудида об-ҳаво бўйича огоҳлантириш эълон қилинди
Қозоғистон ва Хитой олимлари ҳамкорликда ёшлар ўртасида илм-фанни тарғиб қилади
Қозоғистон ва Хитой олимлари ҳамкорликда ёшлар ўртасида илм-фанни тарғиб қилади
Бокс бўйича ЖЧ: 7 май куни тўрт нафар қозоғистонлик боксчи рингга чиқади
Бокс бўйича ЖЧ: 7 май куни тўрт нафар қозоғистонлик боксчи рингга чиқади
Қувайт, Мальдив ороллари, Мьянма ва БАА ШҲТнинг мулоқот бўйича ҳамкори мақомини олди
Қувайт, Мальдив ороллари, Мьянма ва БАА ШҲТнинг мулоқот бўйича ҳамкори мақомини олди
ҚР Мудофаа вазири ҳарбий хизматчиларга давлат мукофотларини топширди
ҚР Мудофаа вазири ҳарбий хизматчиларга давлат мукофотларини топширди
Мен шогирдларим билан фахрланаман – Қозоғистон ўсмирлар терма жамоаси сардори Ярослава Шведова
Мен шогирдларим билан фахрланаман – Қозоғистон ўсмирлар терма жамоаси сардори Ярослава Шведова