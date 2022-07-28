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Қозоғистонлик теннисчи Денис Евсеев Испаниядаги турнирни муваффақиятли бошлади
28 Июль 17:55

Қозоғистонлик теннисчи Денис Евсеев Испаниядаги турнирни муваффақиятли бошлади

NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Денис Евсеев Испаниядаги халқаро турнирни муваффақиятли бошлади, дея хабар беради Кazinform Қозоғистон теннис федерациясига таяниб.

Денис Евсеев Сеговия (Испания) шаҳрида бўлиб ўтаётган Челленжер мусобақасининг биринчи босқичида испаниялик Даниэл Ринконни 6:2, 5:7, 6:3 ҳисобида мағлуб этди. Иккинчи босқичда Евсеев бельгиялик Майкл Геерт билан учрашади.

Фото: ktf.kz

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