Асосий сайтга ўтиш
    Валюталар курси:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Об-ҳаво маълумотлари:
Нур-Султон: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en 中文 ق ز
    • Главная  >
      Янгиликлар  >
      Спорт

    Қозоғистонлик теннисчи Чилидаги турнирнинг ярим финалига чиқди

    22 Октябрь, 09:09

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи Тимофей Скатов (ATP рейтингида 158-ўрин) Кокимбодаги (Чили) турнирида муваффақиятли иштирок этишда давом этмоқда, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Скатов чорак финалда пешқадам аргентиналик Федерико Кория (71-ўрин) билан учрашди ва уни учта сетда мағлуб этди – 6:3, 3:6, 6:4. «Челленджер»нинг ярим финалида қозоғистонлик яна бир аргентиналик теннисчи, 1/4 финалда италиялик Марко Чеккинатони (98-ўрин) мағлуб этган Факундо Диас Акоста (228) билан ўйнайди.

    Кокимбо турнирининг мукофот жамғармаси 53 120 долларни ташкил қилади. Ғолиб 7200 доллар олади ва 80 рейтинг очкосига эга бўлади.
    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Ўхшаш янгиликлар
    Қозоғистонлик Дариға Шакимова бокс бўйича Осиё чемпионатининг бронза медалини қўлга киритди
    Қозоғистонлик боксчи Осиё чемпионати финалига йўлланма олди
    Қозоғистонлик Жайна Шекербекова бокс бўйича Осиё чемпионати финалига чиқди
    Сув полоси бўйича Осиё чемпионатини Қозоғистон муваффақиятли бошлади
    Оммабоп
    1 Тошкентда Олимпия шаҳарчаси қурилиши бошланди
    2 Ўзбекистон 9 ойда 13,4 минг тонна ерёнғоқ экспорт қилган
    3 Мамлакатимизда гриппга ўхшаш бошқа вируслар ҳам тарқалмоқда – ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги
    4 ҚР Президенти Туркий давлатлар ташкилотининг Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтадиган саммитида иштирок этади
    5 Қирғизистон хорижликларнинг яшашига рухсатнома бериш тизимини соддалаштирди