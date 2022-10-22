Қозоғистонлик теннисчи Чилидаги турнирнинг ярим финалига чиқди

ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи Тимофей Скатов (ATP рейтингида 158-ўрин) Кокимбодаги (Чили) турнирида муваффақиятли иштирок этишда давом этмоқда, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
Скатов чорак финалда пешқадам аргентиналик Федерико Кория (71-ўрин) билан учрашди ва уни учта сетда мағлуб этди – 6:3, 3:6, 6:4. «Челленджер»нинг ярим финалида қозоғистонлик яна бир аргентиналик теннисчи, 1/4 финалда италиялик Марко Чеккинатони (98-ўрин) мағлуб этган Факундо Диас Акоста (228) билан ўйнайди.
Кокимбо турнирининг мукофот жамғармаси 53 120 долларни ташкил қилади. Ғолиб 7200 доллар олади ва 80 рейтинг очкосига эга бўлади.