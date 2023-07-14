Асосий сайтга ўтиш
    Валюталар курси:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Об-ҳаво маълумотлари:
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en 中文 ق ز
    • Главная  >
      Янгиликлар  >
      Спорт

    Қозоғистонлик теннисчи Австриядаги турнирда ярим финалга чиқди

    14 Июль, 10:40

    ASTANА. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Андрей Голубев Зальцбургдаги (Австрия) турнирнинг жуфтлик баҳсларида украиналик Денис Молчанов билан биргаликда чорак финалда ғалаба қозонди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    1/4 финалда Голубев ва Молчанов австриялик Петер Гольдштейнер ва Никлас Вальднер жуфтлигига қарши ўйнади ва уларни икки сетда ишончли тарзда мағлуб этди – 6:3, 6:3. Сербиялик теннисчи Никола Чачич ва руминиялик Виктор Влад Корня Қозоғистон ва Украина жуфтлигининг ярим финалдаги рақиблари бўлишади.

    Бунгача Андрей Голубев ва Денис Молчанов австралияликлар Кристофер Ромиос ва Жейсон Тейлорни 6:7, 7:6, 10:5 ҳисобида мағлуб этганди. Зальцбургдаги «челленжер»нинг соврин жамғармаси 145 000 еврони ташкил қилади.

    Муаллиф:

    Бекабат Узаков

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Ўхшаш янгиликлар
    Қозоғистонлик Юлия Путинцева Монреаль мастерс турнири саралаш босқичини муваффақиятли бошлади
    Александр Недовесов Австриядаги мусобақада финалга чиқди
    Денис Евсеев Португалиядаги турнирда чорак финалга чиқди
    Қозоғистонлик Александр Недовесов Австриядаги мусобақанинг ярим финалига чиқди
    Оммабоп
    1 Ёзги қор: Германиянинг Ройтлинген шаҳрида бир метрлик қор кўчкилари ҳосил бўлди
    2 Қозоғистонлик Юлия Путинцева Монреаль мастерс турнири саралаш босқичини муваффақиятли бошлади
    3 Хитой шарқида зилзила оқибатида 126 та бино вайрон бўлди, ўнлаб одамлар жароҳатланди
    4 Қозоғистонлик дзюдочи Қанат Нуркелди халқаро мусобақада кумуш медаль соҳибига айланди
    5 Испанияга яна бир жазирама тўлқини яқинлашмоқда