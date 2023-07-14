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Қозоғистонлик теннисчи Австриядаги турнирда ярим финалга чиқди

Автор:  
Бекабат Узаков
14 Июль, 10:40
Қозоғистонлик теннисчи Австриядаги турнирда ярим финалга чиқди Фото: ktf.kz

ASTANА. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Андрей Голубев Зальцбургдаги (Австрия) турнирнинг жуфтлик баҳсларида украиналик Денис Молчанов билан биргаликда чорак финалда ғалаба қозонди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

1/4 финалда Голубев ва Молчанов австриялик Петер Гольдштейнер ва Никлас Вальднер жуфтлигига қарши ўйнади ва уларни икки сетда ишончли тарзда мағлуб этди – 6:3, 6:3. Сербиялик теннисчи Никола Чачич ва руминиялик Виктор Влад Корня Қозоғистон ва Украина жуфтлигининг ярим финалдаги рақиблари бўлишади.

Бунгача Андрей Голубев ва Денис Молчанов австралияликлар Кристофер Ромиос ва Жейсон Тейлорни 6:7, 7:6, 10:5 ҳисобида мағлуб этганди. Зальцбургдаги «челленжер»нинг соврин жамғармаси 145 000 еврони ташкил қилади.

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