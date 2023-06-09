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    Қозоғистонлик теннисчи Андрей Голубев Германиядаги турнирнинг ярим финалига чиқди

    9 Июнь, 10:36

    ASTANA.Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Андрей Голубев украиналик Денис Молчанов билан дуэтда Хайльбронн (Германия)даги турнирнинг жуфтлик баҳсларида чорак финал учрашувида ғалаба қозонди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    1/4 финалда Андрей Голубев ва Денис Молчановга франциялик Жонатан Эйссерик ва мексикалик Мигель Анхель Рейес-Варела рақиблик қилди. Учрашув икки сетда – 6:4, 7:6 ҳисобида қозоқ-украина дуэтининг ғалабаси билан якунланди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Андрей Голубев ва Денис Молчанов босниялик Дамир Жумхур ва россиялик Павел Котовни мағлуб этганди - 7:6, 6:3.

    Хайльбронндаги турнирнинг соврин жамғармаси 145 000 еврони ташкил этади. Турнир ғолиблари 8 444 евро ишлаб олади ва ҳар бири 125 рейтинг очкосига эга бўлади.

    Муаллиф:

    Ляззат Сейданова

    Спорт Теннис
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