Қозоғистонлик талабалар Huaweiнинг «Seeds for the Future» глобал дастурида иштирок этади

17 нафар қозоғистонлик талаба Huawei компаниясининг ««Seeds for the Future» 2023» халқаро таълим дастурида иштирок этади. Сентябрь ойида Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида бўлиб ўтадиган флагман ташаббус IT соҳасида ёш истеъдодларни тарбиялаш, талабаларга илғор технологияларга шўнғиш ва амалий билимларга эга бўлиш учун мисли кўрилмаган имкониятни тақдим этишга қаратилган.



Доҳада бўлишлари давомида талабалар бир қатор таълим тадбирларида, жумладан, семинарлар, амалий лойиҳалар ва етакчи соҳа мутахассислари билан интерфаол сессияларда қатнашадилар. Турли хил таълим форматлари талабаларга глобал IT ландшафтини шакллантирувчи сўнгги технологик тенденциялар ва инновациялар ҳақида тўлиқ тушунча бериш учун мўлжалланган.

Қозоғистонда «Seeds for the Future» дастури 2018 йилдан бошлаб амалга оширилиб, ҳар йили технология етакчиларининг янги авлодини чиқаради. Дастур иштирокчилари илмий ютуқлари, технологик тажрибаси ва инновацияларга бўлган иштиёқи асосида қатъий танланади. Қозоғистонлик талабаларнинг халқаро таълим ташаббусида ҳар йили иштирок этиши мамлакатнинг энг муҳим тармоқларнинг рақамли трансформациясига ҳисса қўшадиган юқори малакали кадрларни тайёрлаш истагини намоён этади.