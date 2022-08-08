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Қозоғистонлик спортчи трекдаги велоспорт бўйича Ислом бирдамлик ўйинларининг бронза медали совриндори бўлди
8 Август 19:43

Қозоғистонлик спортчи трекдаги велоспорт бўйича Ислом бирдамлик ўйинларининг бронза медали совриндори бўлди

NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик Светлана Пашченко трекдаги велоспорт бўйича Ислом бирдамлик ўйинлари бронза медалини қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform Оlympic.kzга таяниб.

У гуруҳ пойгаларида Ўзбекистоннинг икки вакилини олдинга ўтказиб, очколар бўйича учинчи бўлди.

Шу кунларда Конья шаҳрида (Туркия) велоспорт бўйича мусобақа бўлиб ўтмоқда.

Фото: оlympic.kz

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