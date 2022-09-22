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22 Сентябрь, 19:17
Қозоғистонлик спортчи очиқ сувда сузиш бўйича Осиё чемпионатида бронза медалини қўлга киритди
ASTANА. Kazinform - Қозоғистоннинг очиқ сувда сузиш бўйича терма жамоаси вакили Мария Федотова Ўзбекистонда бўлиб ўтган Осиё чемпионатининг бронза медали совриндори бўлди, дея хабар беради Kazinform Оlympic.kzга таяниб.
У 5 км масофада учинчи ўринни эгаллади.
Биринчи ўринни япониялик Юкима Морияма қўлга киритди. Иккинчи ўринни Ин Нип (Гонконг) эгаллади.
Қозоғистонлик аёллар Диана Тасжанова ва Ирина Архипова мос равишда бешинчи ва еттинчи ўринларни эгаллади.
Фото: оlympic.kz
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