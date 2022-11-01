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    Қозоғистонлик спортчи 2022 йилги Осиё чемпионатида Ўзбекистоннинг энг яхши боксчиси билан жанг қилади

    1 Ноябрь, 23:20

    АММАN. Kazinform - Ўзбекистонлик боксчи Руслан Абдуллаев Иорданияда бўлиб ўтаётган 2022 йилги Осиё чемпионатидаги илк жангида ғалаба қозонди, дея хабар беради Kazinform Sports.kz нашрига таяниб.

    63,5 килограммгача бўлган вазн тоифасида 1/16 финал босқичида Абдуллаев япониялик Сунсукэ Китамотони мағлубиятга учратиб, ушбу вазнда асосий фаворит ҳисобланган қозоғистонлик боксчи Санатали Тўлтаевга дуч келади. Тўлтаев-Абдуллаев жанги 2-ноябр, чоршанба куни бўлиб ўтади.

    Ўтган йилнинг декабр ойида Руслан Абдуллаев Ўзбекистон чемпионлигини қўлга киритди ва турнирнинг энг яхши боксчиси деб топилди – у Руфат Рисқиев совринини қўлга киритди. Санатали Тўлтаевга келсак, у ёшлар ўртасида Осиё чемпиони, катталар ўртасидаги Осиё чемпионатининг бронза медали совриндори бўлди.

    Фото: оlympic.kz
    Спорт
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