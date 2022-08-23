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    Қозоғистонлик Шавкат Раҳмоновнинг UFC рейтингидаги ўрни маълум бўлди

    23 Август 20:51

    NUR-SULTAN. Кazinform - UFC дам олиш кунларида янги чемпион аниқланган ярим ўрта вазн тоифаси рейтингининг янгиланган версиясини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Энди собиқ унвон соҳиби Камару Усмон Леон Эдвардсдан шов-шувли нокаутли мағлубиятдан сўнг биринчи ўринни эгаллади. Колби Ковингтон иккинчи ўринга кўтарилди. Учинчи ўринда – Ҳамзат Чимаев.

    Қозоғистон вакили Шавкат Раҳмонов эса ўша – 11-ўринда қолди. Унинг кейинги жангдаги энг эҳтимолий рақиби Стивен Томпсон бир позицияни йўқотиб, еттинчи бўлди.

    Фото: sports.kz
    #Спорт
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