Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Янгиликлар  >
  Спорт
Қозоғистонлик Шавкат Раҳмоновнинг UFC рейтингидаги ўрни маълум бўлди
23 Август 20:51

Қозоғистонлик Шавкат Раҳмоновнинг UFC рейтингидаги ўрни маълум бўлди

NUR-SULTAN. Кazinform - UFC дам олиш кунларида янги чемпион аниқланган ярим ўрта вазн тоифаси рейтингининг янгиланган версиясини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

Энди собиқ унвон соҳиби Камару Усмон Леон Эдвардсдан шов-шувли нокаутли мағлубиятдан сўнг биринчи ўринни эгаллади. Колби Ковингтон иккинчи ўринга кўтарилди. Учинчи ўринда – Ҳамзат Чимаев.

Қозоғистон вакили Шавкат Раҳмонов эса ўша – 11-ўринда қолди. Унинг кейинги жангдаги энг эҳтимолий рақиби Стивен Томпсон бир позицияни йўқотиб, еттинчи бўлди.

Фото: sports.kz

Мавзуга оид
Жанибек Алимханули жаҳон чемпиони унвонининг илк ҳимоясини кутилмаган рақибга қарши ўтказиши мумкин
Қозоғистонлик Анна Данилина АҚШ очиқ чемпионатининг учинчи босқичига чиқди
Қозоғистонлик файтер навбатдаги жангини эълон қилди
Tartyl Fest фестивали эртага Семей шаҳрида бўлиб ўтади
Қозоғистонлик спортчи каноэда эшкак эшиш бўйича ўсмирлар ўртасида жаҳон чемпиони бўлди
«Барс»нинг Қитъа хоккей лигасидаги илк ўйинини қайси телеканалда кўриш мумкин
Қозоғистонлик теннисчи Бейбит Жукаев Таиланддаги мусобақанинг ярим финалига чиқди
Хитойда енгил атлетика бўйича ёпиқ иншоотлардаги жаҳон чемпионати қолдирилди
Оммабоп
1 ШҲТ мамлакатлари экспертлари Тошкентда ахборот хавфсизлигини таъминлаш масалаларини муҳокама қилади
2 Ҳиндистоннинг Бихар штатида чақмоқ уриши оқибатида 17 киши ҳалок бўлди
3 Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси таркиби маълум қилинди
4 Қозоғистонда бир кунда 365 та коронавирус юқтириш ҳолати аниқланди
5 Жанибек Алимханули жаҳон чемпиони унвонининг илк ҳимоясини кутилмаган рақибга қарши ўтказиши мумкин

Янгиликлар

Архив