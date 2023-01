Қозоғистонлик шахматчи Хитойда ўтказилган турнирда иккинчи ўринни эгаллади

9 Январь, 08:07

ASTANA. Kazinform – 18 ёшли қозоғистонлик шахматчи Бибисара Асаубаева Сиан шаҳрида (Хитой) бўлиб ўтган The Belt and Road 2023 to World Chess Woman’s Summit турнирида иккинчи ўринни эгаллади, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

Бибисара ва озарбайжонлик шахматчи Гюнай Мамедзаде ҳам 8,5 очко жамғарди.

«Дам олиш кунларидаги турнирни яхши ўтказдим. Мен ҳеч кимга ютқазмадим ва қўшимча очко олишим мумкин эди. Афсуски, тай-брейкга йўл қўйилмайди, шунинг учун мен учинчи қўшимча ўйинда иккинчи ўринни эгалладим. Кейинги сафар партияларни охирига етказишимиз керак», - деди Бибисара Instagram саҳифасида.

Эслатиб ўтамиз, Бибисара Асаубаева ўтган йил охирида Алмати шаҳрида шахмат бўйича ўтказилган жаҳон чемпионатида блиц бўйича иккинчи олтин медални қўлга киритган эди.