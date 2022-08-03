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    • Қозоғистонлик оғир атлетикачилар Ислом бирдамлик ўйинларида иштирок этади

    3 Август 22:15

    NUR-SULTAN. Kazinform - 9-18 август кунлари Туркиянинг Коня шаҳрида V Ислом бирдамлик ўйинлари бўлиб ўтади. Оғир атлетика бўйича Қозоғистон номидан 14 нафар спортчи иштирок этади, дея хабар беради Кazinform Қозоғистон оғир атлетика федерацияси матбуот хизматига таяниб.

    Аёллар:

    Зулфия Чиншанло (59 кг)

    Арай Нурлибекова (76 кг)

    Айша Омарова (81 кг)

    Айим Есжанова (81 кг)

    Любовь Ковальчук (+87 кг)

    Айзада Муптилда (+87 кг)

    Эркаклар:

    Арли Чонтей (55 кг)

    Ўтепберген Алиев (61 кг)

    Алексей Чуркин (73 кг)

    Еламан Сейтқази (81 кг)

    Сергей Петрович (89 кг)

    Асилжан Бектай (89 кг)

    Кирилл Староверкин (96 кг)

    Артем Антропов (102 кг)

    Фото: оlympic.kz
    #Спорт
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