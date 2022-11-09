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Қозоғистонлик Назим Қизайбай бокс бўйича Осиё чемпионатининг бронза медали соҳибига айланди

9 Ноябрь, 18:05
Қозоғистонлик Назим Қизайбай бокс бўйича Осиё чемпионатининг бронза медали соҳибига айланди
9 Ноябрь, 18:05

Қозоғистонлик Назим Қизайбай бокс бўйича Осиё чемпионатининг бронза медали соҳибига айланди

ASTANA. Кazinform - Иордания пойтахти Амман шаҳрида бокс бўйича ўтказилаётган Осиё чемпионатида Назим Қизайбай бронза медалини қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

Кундузги сессияда қозоғистонлик икки карра жаҳон чемпиони Назим Қизайбай биринчи бўлиб рингга чиқди.

У 50 кг вазн тоифасида Япония шарафини ҳимоя қилган Токио-2020 Олимпиадасининг бронза медали совриндори Намики Цукими билан жанг қилди.

Ушбу чемпионатда Назим чорак финалда мўғулистонлик Мунгунсаран Балсан билан жанг қилди. Жанг шиддатли кечди ва ҳакамлар 3:2 ҳисобида ғалабани қозоғистонлик боксчига тақдим этди.

Н.Кизайбайнинг ярим финал беллашуви ҳам қизғин кечди. Иккала боксчи ҳам бор имкониятларини ишга солишди. Ҳакамлар кўпчилик овоз билан ғалабани япониялик спортчига беришди.

Н.Цукуми финалда ветнамлик Тҳи Там Нгуен билан олтин медал учун курашади.

Шунингдек, бугун Осиё чемпионатида яна саккиз нафар боксчи қизлар финал йўлланмаси учун кураш олиб боради

Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ


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