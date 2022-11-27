Асосий сайтга ўтиш
    Валюталар курси:
    usd/kzt 465.95 eur/kzt 485.43

    rub/kzt 7.72 cny/kzt 65.28
Об-ҳаво маълумотлари:
Нур-Султон: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en 中文 ق ز
    • Главная  >
      Янгиликлар  >
      Спорт

    Қозоғистонлик Михаил Кукушкин Италиядаги турнирнинг финалига чиқди

    27 Ноябрь, 09:04

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик дунёнинг 223-ракеткаси Михаил Кукушкин Италияда ўтказилаётган Андриа турнирининг финалига чиқди, деб хабар бермоқда Kazinform мухбири.

    Ярим финалда қозоғистонлик теннисчи дунёнинг 98-ракеткаси, ушбу мусобақанинг 1-ракеткаси венгриялик Мартон Фучович билан куч синашди.

    Михаил Кукушкин рақибини 6:4, 6:4 ҳисобида мағлуб этди.

    Бир соату 18 дақиқа давом этган баҳсда Кукушкин эйс қайд этмаган бўлса-да, 11 та брейк-пойнтнинг тўрттасидан фойдаланди. М.Фучович 2 та эйс ва 2 брейк қайд этди.

    Финалда М.Кукушкин дунёнинг 197-ракеткаси швейцариялик Леонардо Риди билан бош соврин учун кураш олиб боради.

    Қозоғистонлик теннисчи ўзининг спорт фаолияти давомида яккалик баҳсларида 14 марта челленжер баҳсида ғолиб чиққан. Охирги марта Михаил 2018 йилда Ирвингда (АҚШ) устунлик қилган.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Михаил Кукушкин Италиядаги мусобақада ярим финалга чиққани ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ

    Муаллиф:

    Бекабат Узаков

    Спорт
    Новости по теме
    Ўхшаш янгиликлар
    Қозоғистонлик Михаил Кукушкин Италиядаги мусобақанинг ярим финалига чиқди
    Қозоғистонлик Михаил Кукушкин Италиядаги турнирнинг чорак финалига чиқди
    Теннис бўйича Қозоғистон терма жамоаси United Cup турнирида иштирок этади
    Елена Рибакина бир йил ичида 370 эйс қайд этди ва дунёда иккинчи бўлди
    Оммабоп
    1 ҚР Сенати депутатлари сайлови 2023 йил 14 январда бўлиб ўтади
    2 Қозоғистонда 14,9 мингдан ортиқ чет эл фуқароси меҳнат қилади
    3 Европа Иттифоқи давлатлари муҳожирлар оқимини чеклаш имкониятини қидирмоқда
    4 Парранда гриппи эпидемияси АҚШда рекорд миқдордаги товуқларни нобуд қилди
    5 Республика телеканалларида ҚР Президенти инаугурация маросимидан махсус кўрсатув намойиш этилади