Қозоғистонлик Михаил Кукушкин Италиядаги турнирнинг чорак финалига чиқди

ASTANA. Кazinform – Қозоғистонлик дунёнинг 223-ракеткаси Михаил Кукушкин Италияда ўтказилаётган Андрия челленжер турнирининг чорак финалига чиқди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда дунёнинг 264-ракеткаси бельгиялик Микаэль Гритц билан куч синашди.
М.Кукушкин 6:1, 6:3 ҳисобида зафар қучди.
Бир соату 42 дақиқа давом этган баҳсда қозоғистонлик теннисчи 3 та эйс билан 4 та брейкга эришди.
М.Кукушкин ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 122-ракеткаси, ушбу мусобақанинг 5-ракеткаси австриялик Юрий Родионов билан куч синашади.
Фото: ktf.kz
Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ