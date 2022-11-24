Асосий сайтга ўтиш
    Валюталар курси:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Об-ҳаво маълумотлари:
Нур-Султон: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en 中文 ق ز
    • Главная  >
      Янгиликлар  >
      Спорт

    Қозоғистонлик Михаил Кукушкин Италиядаги турнирнинг чорак финалига чиқди

    24 Ноябрь, 22:20

    ASTANA. Кazinform – Қозоғистонлик дунёнинг 223-ракеткаси Михаил Кукушкин Италияда ўтказилаётган Андрия челленжер турнирининг чорак финалига чиқди, деб хабар беради Кazinform мухбири.

    Қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда дунёнинг 264-ракеткаси бельгиялик Микаэль Гритц билан куч синашди.

    М.Кукушкин 6:1, 6:3 ҳисобида зафар қучди.

    Бир соату 42 дақиқа давом этган баҳсда қозоғистонлик теннисчи 3 та эйс билан 4 та брейкга эришди.

    М.Кукушкин ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 122-ракеткаси, ушбу мусобақанинг 5-ракеткаси австриялик Юрий Родионов билан куч синашади.

    Фото: ktf.kz

    Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ

    Муаллиф:

    Бекабат Узаков

    Спорт
    Новости по теме
    Ўхшаш янгиликлар
    Теннис бўйича Қозоғистон терма жамоаси United Cup турнирида иштирок этади
    Елена Рибакина бир йил ичида 370 эйс қайд этди ва дунёда иккинчи бўлди
    Қозоғистонлик теннисчи Япониядаги турнирни ғалаба билан бошлади
    Новак Джокович олтинчи бор ATP финал турнири чемпионига айланди
    Оммабоп
    1 Ўзбекистонда 1 декабрдан ҳайдовчиларга йўл ҳаракати қоидабузарлиги учун жарима балларини ҳисоблаш тизими жорий этилади
    2 Қозоғистонда қишлоқларни ривожлантириш учун ажратилган маблағлар миқдори маълум қилинди
    3 Трейдерлар Европа Иттифоқида газ нархини чеклаш туфайли катта йўқотишлар ҳақида огоҳлантирмоқда
    4 2023 йилда ҚР Ҳукумати томонидан қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш концепцияси киритилади
    5 Қозоғистонда кунгабоқар ёғи ишлаб чиқариш бир йил ичида 46 фоизга ошди