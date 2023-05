Қозоғистонлик ўқувчи АҚШнинг олти университети грантига сазовор бўлди

KÓKSHETAÝ. Kazinform - АҚШнинг олти университети грантларини Ақмола вилоятининг 11-синф ўқувчиси қўлга киритди. Бундан ташқари, у тўртта хорижий университетга ҳам таклифнома олди, деб хабар беради Кazinform мухбири.

Ақмола вилояти таълим бошқармаси матбуот хизмати хабарига кўра, «Білім-инновация» лицей-интернатининг 11-синф ўқувчиси Жарас Хайрушев бирданига хорижий олий ўқув муассасасининг олтита грантини қўлга киритган бахтли ғолиб бўлди. Булар АҚШнинг олти университети грантларидир (Widener university - 148000$; Michigan state university - 72000$; Arizona state university - 52000$, Loyola university Chicago - 84000$, Adelphi university - 100000$, George Mason university - 48000$). Жарас, шунингдек, АҚШ ва Канададаги тўртта университетдан (Pennsylvania state university, University of Illinois Chicago, University of Toronto, University of Ottawa) махсус таклифнома олди.

«Жарас болалигидан криминолог бўлишни орзу қилган. Криминология бўйича турли фильмлар ва фантастикаларни ўрганган, 7-синфдан келажакдаги касбни излай бошлаган. 2023 йилда лицейнинг 11-синфида ўқиётган чоғида «Coursera» веб-сайтида Сингапур университетининг «Суд экспертизаси ва жиноий психология» курси тингловчисии бўлди», - дейилади бошқарма хабарида.

Муаллиф: Оксана Матасова