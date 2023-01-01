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    Қозоғистонлик хоккейчи хориж клуби билан шартнома имзолади

    1 Январь, 18:42

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик хоккейчи Роман Савченко Руминиянинг «Чиксереда» клуби билан шартнома имзолади, деб хабар беради Кazinform мухбири.

    Клуб расмий сайти хабар беришича, Р.Савченко билан бирга «Чиксереда» жамоасига россиялик Яков Селезнев ва Илья Крикунов ҳам жалб этилган.

    Ҳимоячи, 34 ёшли Роман Савченко яқинда пойтахтнинг «Номад» клубини тарк этди.

    Роман қитъа хоккей лигасида 14 мавсум ўйнаган. Улар орасида 11 июн куни «Барс» шарафини ҳимоя қилди. Шунингдек, у «Локомотив» (Ярославл) ва «Сибир» (Новосибир) клубларида ҳам иштирок этган.

    Р.Савченко Қозоғистон терма жамоаси таркибида беш йил давомида 29 ўйин ўтказди.

    Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ

    Муаллиф:

    Бекабат Узаков

    Спорт
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