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    Қозоғистонлик Дариға Шакимова бокс бўйича Осиё чемпионатининг бронза медалини қўлга киритди

    10 Ноябрь, 09:27

    ASTANA. Kazinform – Иордания пойтахти Амман шаҳрида бокс бўйича ўтказилаётган Осиё чемпионатида Дариға Шакимова бронза медалини қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Рио Олимпиадасининг бронза медали совриндори, Осиё чемпиони Д.Шакимова 70 килограмм вазнда тайбэйлик Чень Ньень Чин билан куч синашди. Якунда ғалаба тайбэйлик боксчига насиб этди - 4:1.

    Шу тариқа Дариға Шакимова Осиё чемпионатида бронза медалига сазовор бўлди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Осиё чемпионатида тўққиз нафар қозоғистонлик боксчи финал йўлланмаси учун кураш олиб бориши ҳақида ёзган эдик.

    Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ
    Спорт Бокс
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