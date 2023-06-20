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Қозоғистонлик боксчилар WBC рейтингида қандай ўринларни эгаллаб турибди

Автор:  
Ляззат Сейданова
20 Июнь, 10:54
Қозоғистонлик боксчилар WBC рейтингида қандай ўринларни эгаллаб турибди Фото: sports.kz

ASTANA. Kazinform – Бутунжаҳон бокс кенгаши (WBC) барча вазн тоифаларидаги боксчиларнинг янгиланган рейтингини тақдим этди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

ТОП-15 га кирган қозоғистонлик боксчиларнинг ўринлари:

WBC International маълумотларига кўра, супероғир вазн тоифаси чемпиони Жан Кособуцкий 8-ўринни сақлаб қолди.

Иккинчи ўрта вазн тоифасидаги Али Ахмедов учинчи поғонадан олтинчи поғонага тушиб кетди.

Ўрта вазн тоифасидаги рейтингда собиқ жаҳон чемпиони Геннадий Головкин етакчилик қилмоқда. Мейрим Нурсултанов иккинчи ўринда.

Биринчи ярим ўрта вазн тоифасида WBC Silver камари соҳиби Сергей Липинец бешинчи ўриндан еттинчи ўринга тушиб кетди.
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