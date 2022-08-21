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21 Август 14:33
Қозоғистонлик боксчи WBC чемпионлик камари учун жангда муддатидан аввал ғалаба қозонди
HOLLYWOOD. Kazinform - Енгил ўрта вазн тоифасида собиқ жаҳон чемпиони Сергей Липинец АҚШнинг Флорида штати Голливуд шаҳрида бўлиб ўтган Showtime бокс оқшомининг асосий жангида иштирок этди, дея хабар беради Kazinform Sports.kz порталига таяниб.
У ярим ўрта вазн тоифасида WBC Silver камари учун америкалик Омар Фигероа билан жанг қилди.
12 раундга ҳисобланган жанг муддатидан аввал якунланди. Иккинчи раундда Сергей рақибини нокдаунга учратди ва саккизинчи раундда Фигероанинг мураббийлари оқ байроқ кўтаришди. Шундай қилиб, Сергей Липинец муддатидан олдин ғалаба қозонди (техник нокаут).
Фото: sports.kz
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